Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту США Джозефу Байдену.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства выразил удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США, которые достигли уровня стратегического партнерства в ряде сфер.

Президент отметил важные направления сотрудничества между странами – это крупномасштабные энергетические проекты, вопросы укрепления международного мира и безопасности, борьба с терроризмом, а также взаимодействие в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

И.Алиев также высоко оценил поддержку США диверсификации маршрутов энергопоставок, в особенности успешного завершения проекта Южного газового коридора.

Глава государства подчеркнул, что в результате 44-дневной Отечественной войны был положен конец оккупации со стороны Армении международно признанных территорий Азербайджана, территориальная целостность страны была восстановлена и обеспечено исполнение соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.

«Окончание конфликта создало новую геополитическую реальность в регионе, заложило благоприятную основу для прочного мира, восстановления экономики и регионального сотрудничества. Считаю, что США в соответствии с существующей реальностью могут внести значительный вклад в установление прочного мира и укрепление доверия между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного уважения территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ», — отметил президент.

Он также отметил, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях проводятся восстановительные и реконструкционные работы.

«Мы хотели бы видеть американские компании в качестве партнеров в этом процессе», — указывается в послании.

«Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и США будут дальше развиваться и укрепляться благодаря нашим совместным усилиям в интересах наших народов», — говорится в поздравительном послании.

Minval.az