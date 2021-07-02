Президент России Владимир Путин поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, они обсудили Украину, Ливию и Карабах, сообщила пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор Путина с Макроном состоялся в пятницу.

«Обстоятельно рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия России и Франции в международных делах. Особое внимание уделено проблематике стабильности и безопасности на Европейском континенте. В этой связи отмечено, что достигнутые президентами двух стран в Брегансоне в августе 2019 года договоренности о налаживании совместной работы по формированию новой архитектуры безопасности и доверия в Европе сохраняют свою актуальность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обсуждении внутриукраинского кризиса лидеры высказались за активизацию переговорного процесса в целях последовательной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года, который был и остается безальтернативной основой урегулирования.

«Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые – в том числе в «нормандском» формате – усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего – по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — подчеркивается в сообщении.

Владимир Путин проинформировал Макрона о ходе реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября прошлого и 11 января нынешнего года, уточнив, что ситуация в регионе во многом благодаря присутствию миротворческого контингента РФ остается стабильной. «Созданы предпосылки для налаживания нормальной хозяйственной деятельности, разблокирования экономических и транспортных связей», — отмечено в сообщении. Кроме того, российский лидер обратил внимание на востребованность более плотного участия европейских партнеров, в том числе Франции, в решении гуманитарных проблем в регионе. Стороны также выразили готовность к координации по различным аспектам послевоенного урегулирования, в том числе и по линии Минской группы ОБСЕ.

«Рассмотрена тематика ливийского урегулирования. С обеих сторон подчеркнут настрой на дальнейшее содействие продвижению политпроцесса с участием всех ключевых ливийских сил», — добавляется в сообщении.