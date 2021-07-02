

Американские компании заинтересованы и активно вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий Азербайджана.

Об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер.

«Реконструкция затрагивает многие сферы, от компаний, занимающихся обезвреживанием мин, архитектурно-дизайнерских компаний и до, возможно, энергетических компаний. Некоторые компании уже получили согласие на деятельность», — заявил дипломат.

Посол выразил надежду на мирную нормализацию отношений между народами Азербайджана и Армении.

«Для искоренения источников конфликта в регионе очень важно, чтобы люди нашли способ для коммуникации. США готовы оказать поддержку в процессе мирного урегулирования и примирения», -цитирует посла Репорт.

Minval.az