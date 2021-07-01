“В Азербайджане мы видим очень сильную приверженность властей поддержке иммунизации в стране”.

Об этом заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Олег Бенеш.

Бенеш напомнил, что на данном этапе более 20% населения Азербайджана уже вакцинированы и назвал это важным достижением для страны.

“Мы видим, что правительство прилагает усилия по доставке различных вакцин, чтобы предоставить гражданам возможность выбора в процессе вакцинации”, — добавил эксперт, слова которого приводит «Репорт».

Он также рекомендовал увеличить охват вакцинации, чтобы включить в этот процесс больше представителей пожилого населения.

Minval.az