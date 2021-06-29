

Перспективу присоединения Туркменистана в «специальном статусе» к Совету сотрудничества тюркоязычных государств рассмотрели накануне министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и генеральный секретарь этой организации, известной также как Тюркский совет, Багдад Амреев, находящийся с визитом в Ашхабаде.

На встрече был проанализирован опыт взаимодействия Туркменистана с Тюркским советом и его членами-странами, в том числе на высшем уровне, сообщает портал orient.tm со ссылкой на сайт МИД Туркменистана.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, принимая участие в неформальном саммите Тюркского совета в конце марта 2021 года, подчеркнул значимость целей сотрудничества такого формата для решения важных задач глобального и регионального значения.

Туркменистан поддерживает развитие партнерства на платформе Тюркского совета, в частности по вопросам поддержания стабильности и безопасности, энергетической и экологической устойчивости, и видит также потенциал организации для более активной транспортно-коммуникационной интеграции, что будет способствовать созданию новых крупных рынков для национальных производителей, обеспечивая рост экономики государств.

Соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств было подписано в 2009 году. Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция. Венгрия имеет статус наблюдателя. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.

Minval.az