

«В ходе недавних переговоров с азербайджанской стороной мы обсудили открытие авиарейсов между Ираном и Азербайджаном».

Об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

Он отметил, что в Азербайджане заметно сократилось число больных коронавирусом: «В Иране также наблюдается снижение числа заразившихся», — цитирует посла Репорт.

Отметим, что границы между Азербайджаном и Ираном закрыты с февраля 2020 года.

Напомним, что за январь-апрель 2021 года Азербайджан посетили 162,9 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 134 стран мира, или в 3,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число прибывающих из Ирана сократилось в 1,2 раза.

Minval.az