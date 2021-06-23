Иран готовится к передаче власти. 18 июня на выборах президента страны победу одержал Ибрахим Раиси, глава судебной власти Ирана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже поздравил новоизбранного лидера соседней страны, отметив, что «Азербайджан придает особое значение отношениям с Ираном, с которой исторически связанна религиозными и культурными корнями», и выразив надежду, что «азербайджано-иранские отношения дружбы и сотрудничества, основанные на взаимном уважении и добрососедстве, будут и дальше укрепляться и расширяться в интересах наших народов и стран».

Раиси тем временем уже провел в Тегеране свою первую пресс-конференцию, где говорил об улучшении жизни людей, о справедливости и о борьбе с коррупцией. А журналисты и эксперты многих стран уже высказывают свои оценки и дают прогнозы, куда поведет Иран его новый президент. Тем более что поле для прогнозов и догадок прямо-таки неисчерпаемое. У Раиси репутация консерватора, он близок к духовному лидеру ИРИ аятолле Али Хаменеи, но оправдаются ли прогнозы, что при Раиси правила внутренней жизни Ирана будут ужесточены? Найдет ли такое «закручивание гаек» поддержку в иранском обществе? Да, Раиси получил более 60% голосов, но наиболее сильные его соперники, включая кандидата от «реформаторов» Мохсена Мехрализаде и экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, были просто отстранены от выборов. Какие изменения претерпит внешняя политика Ирана — если, конечно, там вообще произойдут заметные перемены? И, наконец, как будут строиться отношения Ирана с Азербайджаном? Особенно с учетом такого деликатного обстоятельства — сотрудничества Ирана и Армении?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже направил Тегерану недвусмысленный месседж. И это не только поздравление в адрес Раиси. Выступая в видеоформате на II саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, президент Азербайджана, напомним, подчеркнул: «Мы видим попытки Армении упрочить отношения с исламскими странами. Страна, пользовавшаяся мечетями в качестве хлева для свиней и коров, оскорбившая тем самым всю исламскую умму, не может быть другом мусульманских государств и мусульман».

Но в Армении, судя по всему, уверены, что превращенные в хлев мечети — это не проблема для выстраивания отношений с новым руководством Ирана. Более того, ереванский «Спутник» даже пригласил в качестве эксперта российского пропагандиста сирийского происхождения Аббаса Джуму, который тут же принялся заявлять ровно то, что от него хотели услышать в Армении: «От Раиси мы ждем жестких решений относительно турецкого партнера». Оказывается, по его версии, в Иране «учитывают амбиции Турции, способность раскрутить, использовать пантюркистский фактор», и вообще в ИРИ «очень много азербайджанского населения, и среди них очень много откровенных сепаратистов». Считать Аббаса Джуму серьезным аналитиком — это примерно то же самое, что и объявить Семена Пегова «военным экспертом». Но сам факт появления его высказываний на сайте ереванского «Спутника» — верный признак: на ультраконсерватора Раиси в Армении делают серьезную ставку, возлагая немалые надежды на манипуляции с «южноазербайджанским фактором». А планы тут весьма и весьма радужные, от инвестиций в армянскую экономику до использования Ирана в качестве «противовеса» крепнущему влиянию Турции.

Вопрос в другом: какую стратегию изберут в Иране?

А здесь вновь следует обратиться к тексту поздравительного послания президента Азербайджана избранному лидеру Ирана. Где Ильхам Алиев, кроме всего прочего, напомнил, что восстановление азербайджано-иранской границы в результате освобождения оккупированных земель Азербайджана сулит большие возможности для дальнейшего укрепления двусторонних отношений между странами и развития регионального сотрудничества.

А это еще один ясный сигнал. В самом деле, совсем недавно, осенью 2020 года, Иран со своего — южного — берега Араза наблюдал во всех подробностях, как азербайджанская армия изгоняла армянских оккупантов из Физулинского, Джебраильского, Зангеланского районов. Не беремся судить, владеет ли господин Раиси азербайджанским языком в достаточной степени, чтобы понять, что означает фраза «iti qovan kimi qovuruq», но в том, что силовой расклад сил после боев в долине Араза в Тегеране представляют себе весьма неплохо, сомнений нет. И вряд ли станут делать серьезную ставку на Армению. Более того, здесь не могут не понимать, что после победы Азербайджана в 44-дневной войне лидером региона является Азербайджан. А Шушинская декларация выводит на принципиально новый уровень роль Турции. Кому-то это может нравиться, кому-то не очень, но это реальность. А в Тегеране, в отличие от Еревана, прекрасно осознают реальность и не пытаются заменять ее мечтами и прожектами. Тем более что есть еще и транспортные коридоры Север-Юг, ГЭС и водохранилища на пограничной реке Араз, планы Ирана встроиться в восстановление освобожденных районов…

Так что в Ереване могут, конечно, слушать весьма сомнительных «экспертов», но вот в Тегеране к ним прислушаются вряд ли.

Нурани, обозреватель

Minval.az