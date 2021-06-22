Блок «Айастан» («Армения») за короткое время кампании не успел провести достаточно встреч в селах страны. Об этом на пресс-конференции заявил кандидат в премьер-министры от блока, второй президент Армении Роберт Кочарян.

«Кампания была очень короткой, мы не успели очень многое, и особенно в сельской местности у нас было довольно мало встреч. И, если вы заметили, власти зафиксировали достаточно большие результаты именно в селах. Люди, наверное, в последний момент определились и ушли, проголосовали за власть», — цитирует его ереванский «Спутник».

Комментируя вопрос мандата доверия действующим властям, Кочарян отметил, что в нем большую роль сыграл фактор возвращения бывших властей, так как в выборах приняли участие все бывшие президенты Армении.

«Мы так и не смогли сломить это обстоятельство. Наверное, это была последняя пуля революции», — сказал Кочарян.

По его словам, у него со вчерашнего митинга Пашиняна не сложилось впечатление, что что-то в их риторике и действиях поменяется.

«Если власти продолжат действовать так, как они действовали до этого, запугивая других репрессиями и вендеттами, мы очень скоро встанем перед новыми внеочередными выборами», — заметил Кочарян.

Кочарян не верит в предложение и.о. премьера Никола Пашиняна начать переговоры с другими силами.

«Вы заметили «руку примирения»? Я не заметил. Эти власти столько врали, что верить просто нельзя. Власти, которые врали 44 дня, заявляют что-то, а потом кто-то из них говорит обратное», — сказал Кочарян.

По его мнению, истинная цель заявлений о диалоге с другими силами — показать что-то внешнему миру.

Если они реально так настроены, то как минимум 6 месяцев должны вести себя в этом ключе, чтобы им немного поверили.

Minval.az