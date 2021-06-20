Впервые мировой лидер [президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган] посетил освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана, побывал в Шуше, которая занимает значимое место в тюркском мире.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с визитом в Анталье для участия в Дипломатическом форуме.

Байрамов поблагодарил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу за приглашение на Дипломатический форум и дал высокую оценку данному мероприятию.

Политик назвал историческим визит турецкого лидера в Азербайджан 15 июня.

«Президент [Эрдоган] часто посещает Азербайджан. Однако впервые мировой лидер посещает освобожденные территории, посещает Шушу, которая занимает особое место для тюркского мира. Там [Эрдоган] вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подписал декларацию о союзничестве. Это историческая декларация, о которой будут говорить еще долгие годы», — заявил Байрамов (цитата по «Анадолу»).

Глава азербайджанской дипломатии отметил, что благодаря Шушинской декларации двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном выведены на качественно новый уровень.

«Заложен фундамент для новых перспектив развития. В частности, были сделаны месседжи по политическим, экономическим, гуманитарным, военным, оборонным вопросам, относительно деятельности азербайджанской и турецкой диаспор и решения региональных проблем, а также в адрес тюркского мира. Эта декларация окажет позитивное влияние не только на Азербайджан и Турцию, но и на страны региона. Это новая реальность. Азербайджан и Турция призывают всех воспользоваться этой новой реальностью. [Шушинская декларация] послужит миру и развитию в нашем регионе», — добавил дипломат.

Байрамов также рассказал о работах по восстановлению Карабаха.

«Турция играет значимую роль в работах по восстановлению Карабаха. Мы сталкиваемся с определенными трудностями. Регион на протяжении 30 лет был «отравлен» минами со стороны Армении. Турция и в этом вопросе с первых дней оказывает поддержку Азербайджану. Группа саперов из Турции участвует в разминировании освобожденных территорий, а также обучает азербайджанских саперов», — подчеркнул Байрамов.

Minval.az