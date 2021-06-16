16 июня от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой был дан обед в честь президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган.

Затем были преподнесены памятные подарки.

Minval.az