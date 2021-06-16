Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган следят за матчем группы А чемпионата Европы Турция — Уэльс, пишет «Репорт».

Встреча проходит на Бакинском олимпийском стадионе.

Сборная Уэльса 12 июня на Бакинском олимпийском стадионе сыграла вничью со Швейцарией — 1:1. Турция проиграла Италии в матче открытия в Риме — 0:3.

Президент УЕФА Александер Чеферин, посол Евро-2020 Луиш Фигу, а также президенты и футболисты ряда клубов, выступающих в турецкой Суперлиге, также находятся на трибунах стадиона, отмечает АПА.

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