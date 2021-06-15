Известная турецкая журналистка Фулья Озтюрк опубликовала фото с азербайджанскими военнослужащими из Шуши.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Fulya Öztürk🇹🇷 (@fullyaozturk)

Minval.az