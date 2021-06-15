В Шуше прошел совместный обед с участием президентов Ильхама Алиева и Эрдогана. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.
В Шуше прошел совместный обед с участием президентов Ильхама Алиева и Эрдогана. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.
Дата: 2021/06/15 23:25
Раздел: Новость
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