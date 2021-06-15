«Господин Реджеп Тайип Эрдоган и господин Ильхам Алиев. Мы приветствуем героическую азербайджанскую армию, наших героических азербайджанских братьев-турок, спасших прекрасную Шушу от оккупации», — говорится в публикации Минобороны Турции в связи с визитом президента Эрдогана в Шушу.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev’in tarihî bir ziyaret gerçekleştirdikleri güzel Şuşa’yı Tek Vatan Harekâtı ile işgalden kurtaran Kahraman Azerbaycan Ordusunu ve kahraman Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz.🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/Y8gSGwurlf

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2021