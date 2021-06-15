«Господин Реджеп Тайип Эрдоган и господин Ильхам Алиев. Мы приветствуем героическую азербайджанскую армию, наших героических азербайджанских братьев-турок, спасших прекрасную Шушу от оккупации», — говорится в публикации Минобороны Турции в связи с визитом президента Эрдогана в Шушу.

Minval.az