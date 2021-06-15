Во время встречи президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Эрдогана танцевальные коллективы исполнили «яллы». Шедевр азербайджанского танцевального искусства оценили и Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган.

Minval.az