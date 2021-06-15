Во время встречи президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Эрдогана танцевальные коллективы исполнили «яллы». Шедевр азербайджанского танцевального искусства оценили и Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган.
Во время встречи президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Эрдогана танцевальные коллективы исполнили «яллы». Шедевр азербайджанского танцевального искусства оценили и Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган.
Дата: 2021/06/15 21:15
Раздел: Азербайджан, Мир
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