Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что совершит официальный визит в Азербайджан по завершении пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе.
“Отсюда наш путь в Азербайджан», — приводит его слова АПА.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что совершит официальный визит в Азербайджан по завершении пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе.
“Отсюда наш путь в Азербайджан», — приводит его слова АПА.
Дата: 2021/06/14 23:21
Раздел: Азербайджан, Мир
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