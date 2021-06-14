Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что совершит официальный визит в Азербайджан по завершении пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе.

“Отсюда наш путь в Азербайджан», — приводит его слова АПА.

Minval.az