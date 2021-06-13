Европейский союз приветствует действия, предпринятые Арменией и Азербайджаном при содействии Грузии, которые привели к возвращению Азербайджаном 15 задержанных армян и передаче Арменией карт минных полей в Агдамском районе.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

По его словам, это важные гуманитарные шаги и жесты с точки зрения укрепления доверия со стороны Баку и Еревана, которые, как надеется ЕС, откроют путь для дальнейшего сотрудничества между сторонами и окончательной передачи всех имеющихся карт минных полей во избежание новых жертв среди гражданского населения.

«Европейский союз и другие международные участники активно поощряют шаги в этом направлении, и мы призываем вовлеченные в процесс страны к дальнейшему сотрудничеству», – сказал он (цитата по Trend).

Боррель добавил, что ЕС будет продолжать способствовать прочному и всеобъемлющему урегулированию конфликта, в том числе, где это возможно, путем поддержки стабилизации, постконфликтного восстановления и мер по укреплению доверия.

Minval.az