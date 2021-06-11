Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде отметила важность возобновления диалога между Азербайджаном и Арменией по устойчивому политическому решению нагорно-карабахского конфликта.

«Нынешний рост напряженности на границе Армении и Азербайджана демонстрирует, что нерешенные вопросы остаются серьезным вызовом международному миру и безопасности. Необходима деэскалация и старт диалога между сторонами, чтобы возобновить переговоры об устойчивом политическом решении в соответствии с международным правом, решить гуманитарные нужды и вопросы прав человека», — сказала Линде в пятницу, выступая по видеосвязи на слушаниях Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) при Конгрессе США. Ее слова приводит «Спутник».

Линде убеждена, что Минская группа ОБСЕ, с сопредседателями в лице России, США и Франции — лучший формат для решения данных вопросов.

Minval.az