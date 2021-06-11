«В настоящее время, после нагорно-карабахского конфликта, мы ведем диалог по разработке мер доверия между Азербайджаном и Арменией».

Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич во время выступления на Постоянном совете ОБСЕ в Вене.

Она отметила, что эффективные многосторонние действия по решению пограничных вопросов важны для решения как долгосрочных, так и возникающих проблем: «Наша программа мер доверия продвигает общие стандарты, передовой опыт и неполитический диалог между гражданским обществом, специалистами и профессионалами. Конечно, проблемы и их решения различаются в зависимости от конкретных условий» (цитата по АПА).

Мария Пейчинович Бурич отметила, что успех мер доверия также зависит от обязательств властей.

По ее словам, правительства осознают, что Совет Европы полностью и решительно поддерживает независимость и территориальную целостность государств-членов.

Minval.az