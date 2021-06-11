Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 11 июня принял новоназначенного посла-нерезидента Новой Зеландии Венди Хинтон.

Как говорится в сообщении МИД, министр Джейхун Байрамов поздравил Венди Хинтона в связи с назначением послом в Азербайджан и пожелал ей успехов в будущей деятельности.

Министр отметил перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Новой Зеландией и подчеркнул важность использования всех возможностей для расширения связей.

Министр также проинформировал посла о постконфликтной ситуации в регионе, выполнении трехсторонних заявлений, ситуации в освобожденных районах, проводимых там восстановительно-строительных работах, минных угрозах и их последствиях.

Посол Венди Хинтон отметила, что ее страна развивается во многих областях, включая сельское хозяйство, технологии, гидроэнергетику и другие сферы, и подчеркнула перспективы развития сотрудничества в этих и других областях.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Minval.az