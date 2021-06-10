В Анкаре состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Турции на уровне заместителей министров иностранных дел обеих стран.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, в ходе консультаций были обсуждены вопросы двусторонних и многосторонних отношений.

В рамках политических консультаций состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова с заместителем министра иностранных дел Турции Явузом Селимом Кыраном и заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом.

В ходе встреч были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Турцией, состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам.

Minval.az