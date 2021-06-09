Требование о проведении ПЦР-теста на COVID-19 пассажиров, вылетающих из Азербайджанской Республики, будет регулироваться авиаперевозчиком в соответствии с правилами, установленными в пункте назначения.

Это отразилось в изменениях, внесенных Кабинетом министров во “Временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)”.

Согласно действующему решению, пассажиры, вылетевшие из Азербайджанской Республики, прошедшие ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до вылета и имеющие отрицательный результат, допускались к полету с предоставлением справки об этом. До сих пор проверка справок пассажиров, вылетающих из Азербайджанской Республики, осуществлялась медицинским персоналом, работающим на входе в терминалы. Регистрация пассажиров на рейс и вход в воздушное судно осуществлялись на основании этих справок. Данная процедура отменена.

Расходы на обследования будут покрываться самими пассажирами.

Согласно действующему решению, все авиаперевозчики, выполняющие полеты в Азербайджанскую Республику, принимают в рейс пассажиров, прошедших ПЦР-тест на COVID-19 в течение 48 часов перед вылетом, с отрицательными результатами и обеспечивают проверку справок пассажиров (включая транзитных и трансферных пассажиров) при регистрации на рейс. Для электронной проверки справки обеспечивается быстрый переход к соответствующим местам проверки лиц, в справках которых указаны атрибуты электронного подтверждения (QR-код, идентификационный номер и т.д.).

Согласно изменениям, все авиаперевозчики, выполняющие полеты в Азербайджанскую Республику, будут принимать в рейс пассажиров на следующих условиях:

В отношении иностранцев и лиц без гражданства:

— пассажиры старше 18 лет – только на основании паспорта COVID-19 (документ, подтверждающий полную вакцинацию против COVID-19 или наличие иммунитета после выздоровления от COVID19) и отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов перед полетом;

— Пассажиры в возрасте от 1 до 18 лет — только на основании документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часа до вылета;

В отношении граждан Азербайджанской Республики:

– на основании документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного за 72 часа до вылета.

Наряду со справкой, для электронной проверки паспорта COVID-19, обеспечивается быстрый переход к соответствующим местам проверки лиц, в справках которых указаны атрибуты электронного подтверждения (QR-код, идентификационный номер и т.д.).

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