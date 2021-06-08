В скором времени 20 иранских заключенных, находящихся под арестом в Азербайджане, будут экстрадированы в Иран.

Об этом во вторник говорится в сообщении посольства Ирана в Азербайджане.

Согласно информации, в числе этих заключенных девять женщин, и оставшуюся часть наказания они будут отбывать в Иране.

В посольстве добавили, что эти заключенные осуждены в связи с участием в контрабанде наркотиков и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Посольство Ирана выразило признательность Азербайджану за добрую волю и сотрудничество, отметив, что в настоящее время ведутся консультации по экстрадиции оставшихся заключенных.

Minval.az