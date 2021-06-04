Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович выступила с заявлением о смерти представителей СМИ в Кяльбаджаре.

Дуня Миятович в своем официальном аккаунте в Твиттере написала, что необходимо срочно очистить от мин районы, затронутые конфликтом.

«Разрыв мины в Кельбаджаре, в результате которого погибли три человека, в том числе двое представителей СМИ, и несколько человек получили ранения, свидетельствует о настоятельной необходимости очистить затронутые конфликтом районы Нагорного Карабаха посредством международного сотрудничества», — заявила Дуня Миятович.

Minval.az