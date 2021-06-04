Необходимо обращаться в Европейский суд по правам человека и ООН с требованием воздействовать на Армению в вопросе выдачи карт минных полей. Об этом заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков, комментируя гибель представителей СМИ Азербайджана в Кельбаджаре при подрыве мины.

«Невыдача армянами карт минных полей – грубый срыв соглашения от 10 ноября прошлого года. Карты минных полей существуют, так как их установка осуществлялась без спешки в течение почти 30 лет. Карты имеются, просто Армения хочет их продать, обменять на что-то. В истории эта торговля уже довела Армению до катастрофы поражения во второй карабахской войне», — заявил С. Марков, слова которого приводит «Репорт».

Эксперт уверен, что обращения Азербайджана к международным организациям могут содействовать в получении карт минных полей: «В первую очередь, необходимо обращаться в ООН. Структуры именно этой организации давно и традиционно занимаются разминированием территорий и борьбой с пехотными минами».

Minval.az