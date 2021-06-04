

Израиль выступает за развитие экономических отношений с Азербайджаном и с нетерпением ждет открытия азербайджанского посольства, заявил президент Израиля Реувен Ривлин.

Об этом говорится в поздравительном письме Р.Ривлина направленное президенту Ильхаму Алиеву в связи с Днем Республики.

«Азербайджан, являясь важным и близким партнером Израиля, также является другом и союзником. Поздравляю Вас и страну с открытием в Израиле торгового и туристического представительств Азербайджана, что будет способствовать развитию наших экономических связей и большему сближению народов. С нетерпением жду открытия в ближайшее время посольства Азербайджана в Израиле», — говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

Minval.az