Президент Турции — председатель Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган принял находящуюся с визитом в Анкаре делегацию во главе с заместителем председателя правящей партии Азербайджана «Ени Азербайджан» Таиром Будаговым.

Встреча прошла в головном офисе Партии справедливости и развития Турции в закрытом для прессы режиме. Об этом сообщает «Анадолу».

На встрече присутствовали заместители председателя ПСР Бинали Йылдырым, Нуман Куртулмуш, Эфкан Ала, председатель межпарламентской группы дружбы Турция — Азербайджан Шамиль Айрым и глава молодежных ответвлений головного офиса ПСР Эйюп Кадир Инан.

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