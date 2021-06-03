

В Баку проходит 13-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На заседании обсуждается нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах, рассматриваются перспективы развития и основные направления деятельности в военной и оборонной сферах.

Следует отметить, что сопредседателем заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, а с турецкой стороны – второй начальник Генерального Штаба корпусной генерал Сельджук Байрактароглу.

Minval.az