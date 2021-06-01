«Турция, Грузия и Азербайджан живут одной судьбой в регионе, и эти три страны имеют прочные связи, в этом контексте показывают достойный пример сотрудничества и дружбы».

Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в Анкаре на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. И.Гарибашвили подчеркнул, что в связи с этим ведутся обсуждения по развитию двустороннего и трехстороннего форматов.

Отметив, что с турецким лидером проведены дискуссии о текущей ситуации в регионе, об оккупированных территориях, премьер-министр подчеркнул, что для решения конфликта в регионе нет альтернативного пути, кроме мира.

«Я думаю, что эта встреча будет иметь большое значение для наших стран», — сказал И.Гарибашвили, особо поблагодарив Турцию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии (цитата по АПА).

Minval.az