«Мы находимся в зоне строительства автодороги Физули-Шуша».

Об этом в беседе с журналистами в селе Беюк Таглар сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Министр отметил, что со вчерашнего дня проводит встречи в Азербайджане: «Вчера нас принял президент Ильхам Алиев. Сегодня мы вместе с Рашадом Набиевым проводим всю необходимую работу в освобожденном от оккупации Карабахе. В регионе проводится очень важная работа. Мы радуемся победе Азербайджана, как своей победе. В дальнейшем мы, как и раньше, под девизом «одна нация – два государства» благодаря опыту, накопленному в сфере транспортной инфраструктуры, возродим Карабах. Транспортная инфраструктура, которая здесь создается, железные и сухопутные дороги, очень важны для Турции. Надеемся, что работы здесь будут завершены в кратчайшие сроки. Мы внесем свой вклад в этот процесс. Две братские страны осуществят крупные проекты и в этой сфере» (цитата по АПА).

Minval.az