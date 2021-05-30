Как известно, генеральный прокурор Верховного суда Турецкой Республики Бекир Шахин прибыл в Баку 29 мая по приглашению генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Сегодня Кямран Алиев и Бекир Шахин посетили Аллею почета, возложили венок к могиле общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева, а также известного офтальмолога академика Зарифы Алиевой.

Также была почтена память героических сынов Отечества, погибших за независимость Азербайджана.

Бекир Шахин также посетил Парк военных трофеев.





Minval.az