«Мы тоже работаем над вопросом железной дороги».

Об этом сказал сегодня в ходе встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым министр транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адиль Караисмаилоглу.

Турецкий министр отметил, что мы завершили наши проекты между Нахчываном и Карсом, между Карс — Аралык-Дилуджу: «Иншаллах, подготовим их в виде программы и вместе осуществим строительство этой железной дороги – нового коридора по территории Нахчывана.

Проведём собрания с нашими друзьями. Дела наших братьев – наши дела. Иншаллах, плечом к плечу осуществим прекрасную работу» (цитата по АЗЕРТАДЖ).

Minval.az