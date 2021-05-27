Вашингтон заявил, что готов помочь Баку и Еревану при демаркации границы.

США готовы помогать при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, США рассматривают любые передвижения по не подвергшимся демаркации участкам международной границы Азербайджана и Армении как ненужные и провокационные.

«Мы отвергаем использование силы при демаркации границы и призываем обе стороны вернуться к предыдущим позициям и прекратить укрепление не демаркированной границы и минирование», — добавил Прайс.