Вашингтон заявил, что готов помочь Баку и Еревану при демаркации границы.

США готовы помогать при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, США рассматривают любые передвижения по не подвергшимся демаркации участкам международной границы Азербайджана и Армении как ненужные и провокационные.

«Мы отвергаем использование силы при демаркации границы и призываем обе стороны вернуться к предыдущим позициям и прекратить укрепление не демаркированной границы и минирование», — добавил Прайс.

Министерство обороны Азербайджана утром в четверг сообщило о пресечении попытки разведывательно-диверсионной группы ВС Армении перейти границу двух стран. В результате неотложных оперативных мер, 6 военнослужащих противника, пытавших минировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии на границе, были окружены, обезврежены и взяты в плен.

Minval.az