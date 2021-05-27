Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

В письме говорится:

«Уважаемый господин президент.

От имени Государства и народа Палестины и от себя лично рад передать самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики, желаю Вам, Вашему правительству и братскому народу достатка и прогресса.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю укрепления существующих между нашими странами и народами братских связей, служащих их интересам. Высоко ценю Вашу солидарную поддержку законных прав нашего народа для достижения им свободы и независимости, вашу позицию в этом вопросе.

Желаю Вам здоровья и счастья, а Азербайджанской Республике и Вашему братскому народу – постоянного прогресса и процветания.

Дорогой брат, прошу принять мои наилучшие пожелания».

Minval.az