Президент Турции Эрдоган направил письмо Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву.

Господин президент, дорогой брат.

От имени моего народа и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и весь азербайджанский народ с Днем дорогой Азербайджанской Республики.

В этом году братский Азербайджан отмечает День Республики с чувством гордости в связи со справедливой победой, завоеванной в Отечественной войне. Турция с большой радостью разделяет это счастье Азербайджана, «печаль которого считает своей печалью».

Очень рад, что у нас единая воля укреплять наши стратегические связи, находящиеся на совершенном уровне, в духе провозглашенного лозунга «одна нация, два государства». Уверен, что наше братство и сотрудничество являются самым большим гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, выражаю дружественному и братскому азербайджанскому народу наилучшие пожелания прекрасного будущего и постоянного благополучия.

С уважением, Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турецкой Республики.

Minval.az