Президент Исламской Республики Иран Роухани направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый президент.

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство, государство и народ дружественной и братской Азербайджанской Республики с национальным праздником страны – Днем Республики.

С первых дней восстановления Вашей страной независимости Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика, как два добрых соседа, опираясь на исторические, культурные и религиозные узы, демонстрировали братские и добрососедские отношения на высоком уровне. Хочу выразить уверенность в том, что обе страны, воодушевленные нашей богатой культурой и древней историей, и впредь в соответствии с пожеланиями двух народов будут взаимодействовать в деле расширения сотрудничества, политических, экономических и культурных связей, укрепления регионального мира и стабильности.

В заключение желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а славному народу Азербайджанской Республики – добрых дней.

С уважением, Хасан Роухани, президент Исламской Республики Иран.

Minval.az