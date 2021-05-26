Президент Исламской Республики Иран Роухани направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Уважаемый президент.
Сердечно поздравляю Ваше превосходительство, государство и народ дружественной и братской Азербайджанской Республики с национальным праздником страны – Днем Республики.
С первых дней восстановления Вашей страной независимости Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика, как два добрых соседа, опираясь на исторические, культурные и религиозные узы, демонстрировали братские и добрососедские отношения на высоком уровне. Хочу выразить уверенность в том, что обе страны, воодушевленные нашей богатой культурой и древней историей, и впредь в соответствии с пожеланиями двух народов будут взаимодействовать в деле расширения сотрудничества, политических, экономических и культурных связей, укрепления регионального мира и стабильности.
В заключение желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а славному народу Азербайджанской Республики – добрых дней.
С уважением, Хасан Роухани, президент Исламской Республики Иран.