«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ занимаются исключительно нагорно-карабахским урегулированием. Это прописано в их мандате».

Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На вопрос армянской журналистки «страны-сопредседатели Минской группы-США и Франция-потребовали немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении, а какова позиция России-сопредседателя в этом вопросе?», официальный представитель МИД России отметила, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ занимаются исключительно нагорно-карабахским урегулированием:

«Это прописано в их мандате. В заявлениях сопредседателей Минской группы от 13 апреля текущего года к Азербайджану и Армении был обращен призыв возобновить политический диалог на самом высоком уровне под эгидой сопредседателей. В этом заявлении отмечены вопросы, требующих дополнительных усилий. В их числе – возвращение военнопленных и других удерживаемых лиц в соответствии с положениями международного гуманитарного права, обмен всеми данными, необходимыми для осуществления разминирования в затронутом конфликтом районах, снятия ограничений на доступ в Нагорный Карабах, в том числе для представителей международных гуманитарных организаций, сохранение и защита религиозного и культурного наследия, поощрение прямых контактов и сотрудничества между затронутыми конфликтом общинами. Важно подчеркнуть, что формат сопредседателей пользуется широкой международной поддержкой, именно в его рамках должно идти урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Как известно, разногласия между Баку и Ереваном остаются существенными, особенно по вопросу статуса Нагорного Карабаха. После известных событий сентября-ноября прошлого года обе страны находятся в начале пути к восстановлению полноценного диалога и взаимного доверия» (цитата по АПА).

Minval.az