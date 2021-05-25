«Идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам».

Об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 25 мая на встрече с исполнительным директором компании Signify (прежнее название Philips Lighting) — Эриком Рондолата и другими представителями руководства компании.

Коснувшись инфраструктурных проектов, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях, глава государства сообщил, что идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам, отметил целесообразность участия компании Signify в данном процессе на стадии подготовки генеральных планов.

Minval.az