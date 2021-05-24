Король Марокко Мухаммед VI направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая – Дня Республики.

В письме говорится:

«Ваше превосходительство, дорогой брат.

От себя лично и от имени народа Марокко с большим удовольствием передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу – постоянного прогресса и процветания.

Пользуясь случаем, заявляю, что придаю большое значение долгосрочным, искренним отношениям между нашими странами и продолжу работать вместе с Вами для расширения наших связей во всех областях».

Minval.az