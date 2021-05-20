Принадлежащий Азербайджану военный вертолет совершил вынужденную посадку на берегу моря в Гиресунском районе Тиреболу (Турция) из-за технической неисправности. Об этом пишет «Спутник».

Губернатор Гиресуна Энвер Унлю сказал, что вертолет Вооруженных сил Азербайджана с 6 членами экипажа, который направлялся на учения в район Мерзифон Амасии, совершил вынужденную посадку по техническим причинам.

Отметив, что о каких-либо травмах или несчастных случаях речи быть не может, Унлю сказал: «Они приземлились на пляже, проблем нет. Было два вертолета, второй летел в Мерзифон».

Azerbaycan’a ait askeri helikopter teknik nedenle Giresun sahiline zorunlu iniş yaptıhttps://t.co/8zzrkh3Q02 pic.twitter.com/RZLAoPN1zQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 20, 2021





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