США могут внести вклад в нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. В ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ я сказал, что жду от них новых предложений. Поэтому считаю, что в настоящее время данная организация находится в поиске новых предложений. Могут быть выдвинуты новые предложения для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, сосуществования граждан обеих стран.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе дискуссий на тему «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества», проведенных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.

Глава государства отметил, что все эти годы Азербайджан стремился к восстановлению своей территориальной целостности, освобождению оккупированных земель и возвращению более миллиона вынужденных переселенцев. Он осуществлял все это в соответствии с нормами и принципами международного права.

«Армянскому обществу необходимо приспособиться к этой новой реальности. Это было торжеством справедливости. К сожалению, сегодня в армянском обществе господствуют реваншистские тенденции и азербайджанофобия. Мы должны смотреть в будущее. Мы уже предложили, я неоднократно говорил о том, что мы хотим подписать мирное соглашение с Арменией. Однако все это требует совместных усилий», — сказал президент Ильхам Алиев (цитата по Trend).

Minval.az