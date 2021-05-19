Из Брюсселя, столицы единой Европы, приходят важные дипломатические новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев прововел здесь встречи с руководством ЕС и НАТО. На встрече с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели, как сообщил сам еврочиновник, «обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества ЕС-Азербайджан, Карабах, восстановление экономики после пандемии COVID-19 и потенциал газопровода ТАР». О встрече Хикмета Гаджиева с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ известно куда меньше. Но именно она составляет главную интригу. Тем более что по итогам переговоров заявлено: обсуждали вопросы налаживания двустороннего сотрудничества. Российские СМИ, сообщив об этих переговорах, тут же в качестве «бэкграунда» напомнили об обращении Пашиняна к ОДКБ в связи с событиями на Лачинском участке государственной границы с Арменией. Но вряд ли Азербайджан сегодня ищет поддержки у НАТО — планов вторгаться на чужую территорию и развязывать новую войну у Баку нет, а вот если с огнем заиграются в Ереване, то, как показал опыт 44-дневной войны, Азербайджан вполне справится и без обращений за помощью к НАТО. Не говоря о том, что Брюссель в конфликты за пределами своей зоны ответственности вмешивается по понятным причинам весьма неохотно.

Другой вопрос, что сегодня Баку и Брюссель явно оказались перед необходимостью «рестарта» своего сотрудничества с учетом изменившихся условий. В самом деле, сотрудничество Азербайджана и НАТО стартовало еще в середине девяностых, тогда же наша страна вошла в число участников программы «Партнерство ради мира». К концу второго десятилетия XXI века в «натовско-азербайджанском портфеле» было уже и неоднократное участие азербайджанских военнослужащих в натовских учениях, и азербайджанские миротворцы в составе натовского контингента в Афганистане, и ключевая роль нашей страны в «афганской» логистике Североатлантического альянса, и многое другое. Теперь, конечно, начинается вывод натовского контингента из Афганистана, вместе с которым страну покидают и азербайджанские миротворцы. Но вот ценность Азербайджана как партнера для НАТО лишь растет — с учетом тех сдвигов, которые происходят в самом Азербайджане. Наша страна, одержав блестящую победу в Карабахе, еще и доказала свою государственную и военную «состоятельность». В Азербайджане многократно укрепились позиции Турции — а это уже ключевой «натовский» игрок в регионе. В Баку прямо заявляют, что намерены реформировать свою армию по турецкому образцу, то есть уже по натовским стандартам. Растут закупки турецкого оружия — а это тоже натовские образцы. Плюс ко всему Азербайджан еще и обезопасил свои экспортные трубопроводы — а об угрозе этим трубопроводам и, как следствие, энергетической безопасности стран-членов НАТО в первые же дни Второй Карабахской войны генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил открыто и «на камеру».

А тогда уже становится понятным, что на Южном Кавказе для НАТО сложилась в некотором смысле парадоксальная ситуация. Из трех расположенных здесь стран заявку н членство в Альянсе подала лишь Грузия. Армения предпочла союз с Россией, а в результате разгрома в Карабахе окончательно растеряла остатки своего «военного суверенитета». Азербайджан не вступил ни в ЕАЭС, ни в ОДКБ, но заявки на вступление в НАТО тоже не подавал. Да и вряд ли может это сделать сегодня в силу географических реалий — для вступления в НАТО нужна или сухопутная граница с входящей в альянс страной, или выход к морю. Применительно к Азербайджану, говорить о членстве в НАТО наша страна сможет или после вступления в альянс Грузии, или полноценного деблокирования Нахчывана. Но если Грузия, Украина и Молдова рассуждают о том, зачем им нужно НАТО, в случае с Азербайджаном вопрос стоит уже по-другому: это Азербайджан нужен НАТО, как страна с мощной армией, самостоятельной внешней политикой, как важный игрок на энергетическом рынке и ключевой логистический «хаб» — операция в Афганистане закончилась, но теперь на повестке дня Китай, а значит, дорога в Центральную Азию через Каспий нужна по-прежнему. Если не больше. А это значит, что Брюсселю есть что обсудить с Баку.

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