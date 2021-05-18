Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой с 17 мая находится с официальным визитом в Риме по приглашению итальянской стороны.

Как говорится в сообщении пресс-службы Милли Меджлиса, врамках визита председатель Милли Меджлиса встретилась 18 мая с председателем Сената Италии Марией Элизабеттой Альберти Казеллати. Приветствуя председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову и делегацию, председатель Сената Италии отметила заинтересованность Италии в развитии отношений с Азербайджаном. Напомнив о своем визите в Баку в 2018 году, Казеллати выразила удовлетворение высоким уровнем межправительственных и межпарламентских отношений между двумя странами. Она особо подчеркнула, что, несмотря на опасные последствия пандемии COVID-19 в мире, итало-азербайджанские отношения продолжаются на высоком уровне.

Итальянский спикер выразила удовлетворение в связи с установлением в регионе мира, отметила стабильное и устойчивое развитие Азербайджана. Она особо оценила достижения, достигнутые в сфере экономики.

Подчеркнув важность проектов, осуществляемых Азербайджаном, в частности TAP, г-жа Казеллати расценила этот проект как дверь в Европу. Председатель Сената отметила, что, несмотря на то, что Азербайджан является страной, богатой нефтью и газом, экономика развивается в диверсифицированной форме и еще раз стала свидетелем этого во время визита в Азербайджан в 2018 году.

Г-жа Казеллати отметила, что особенно приветствует работу, проделанную Фондом Гейдара Алиева под руководством первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Подчеркнув важность сотрудничества в сфере культуры, она расценил культуру как мост между народами.

На встрече председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поблагодарила председателя Сената за оказанное гостеприимство и приглашение к официальному визиту, подчеркнула важную роль взаимных визитов в развитии наших отношений.

Сахиба Гафарова отметила, что в настоящее время отношения между нашими странами развиваются на высоком уровне, и подчеркнула важную роль взаимных визитов глав государств в 2018 и 2020 годах в динамичном развитии отношений.

Председатель Милли Меджлиса отметила особую роль первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой в развитии отношений между нашими странами. Она отметила важность объявления 2020 года в Италии “Годом Азербайджанской культуры”, проведения кинофестивалей.

Касаясь далее межпарламентских отношений, председатель Милли Меджлиса отметила, что в настоящее время отношения между парламентами наших стран находятся на высоком уровне, связи между группами дружбы удовлетворительные.

Говоря о 44-дневной Отечественной войне, председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что карабахский конфликт уже разрешен и стал историей. Спикер Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджан положил конец 30-летней оккупации и сам выполнил резолюции Совета Безопасности ООН. В настоящее время Азербайджан осуществляет восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Председатель Милли Меджлиса отметила факты вандализма, разрушения городов, уничтожения культурных, исторических памятников, совершенные Арменией на освобожденных землях. Сахиба Гафарова отметила, что Армения отказывается представлять карты заминированных территорий, в результате чего гибнут как гражданские лица, так и военные. Председатель Милли Меджлиса отметила, что международное сообщество должно оказать давление на Армению в связи с этим. Потому что непредоставление карт заминированных территорий — это военное преступление по всем нормам международного права.

В ходе беседы Сахиба Гафарова рассказала о существующей в нашей стране среде толерантности и мультикультурализма и подчеркнула, что Азербайджан является примером для ряда стран в этой области.

Касаясь попыток Армении представить террористов в качестве военнопленных, председатель Милли Меджлиса отметила, что в Азербайджане нет военнопленных — все они переданы армянской стороне. Задержанные в Азербайджане лица являются террористами, поскольку после подписания трехстороннего заявления 10 ноября они были отправлены на территорию Азербайджана с целью провокации.

В ходе беседы председатель Милли Меджлиса выразила признательность всем представителям итальянского парламента, поддержавшим справедливую позицию Азербайджана в период Отечественной войны.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития межпарламентских связей между двумя странами.

Minval.az