17 мая по приглашению итальянской стороны начался официальный визит в эту страну делегации парламента Азербайджана во главе со спикером Сахибой Гафаровой.

В состав делегации входят председатель парламентского комитета Тахир Миркишили, глава рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Италия Азер Керимли, депутаты Гудрат Гасангулиев, Эльнур Аллахвердиев, Агия Нахчыванлы, Афет Гасанова, руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев и др. официальные лица, сообщает «Репорт».

17 мая делегацию во главе со спикером Милли Меджлиса в римском аэропорту «Чампио» встретили председатель постоянной комиссии по внешним связям и эмиграции Сената Италии Вито Петрочелли, посол нашей страны в Италии Мамед Ахмедзаде.

В рамках визита спикер Милли Меджлиса проведет встречи с председателями обеих палат парламента Италии и министром иностранных дел страны, обменяется мнениями о текущем состоянии и перспективах межпарламентских связей двух стран. Также запланированы встречи делегации с членами группы дружбы в парламенте Италии и Ассоциации дружбы Италия-Азербайджан.

Визит парламентской делегации завершится 19 мая.

Minval.az