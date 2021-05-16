Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова 17-19 мая совершит официальный визит в Италию, сообщает Отдел по связям с общественностью и прессы законодательного органа.

«Гафарова будет находиться в Италии с официальным визитом с 17 по 19 мая. В рамках визита Гафарова проведет встречи с председателями обеих палат парламента Италия, а также с министром иностранных дел для обмена мнениями о сегодняшнем состоянии и перспективах развития межпарламентских связей», — говорится в информации.

Кроме этого, азербайджанская делегация проведет встречи с членами группы дружбы итальянского парламента и Ассоциации дружбы Италия-Азербайджан.

Minval.az