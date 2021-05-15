Евросоюз внимательно следит за тревожными событиями на границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в сообщении распространенном от имени главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Делимитация и демаркация границ должны решаться путем переговоров в интересах безопасности местного населения. Мы приветствуем продолжающиеся контакты на техническом уровне между двумя сторонами», — заявил он.

Боррель также отметил, что Евросоюз продолжает поддерживать всеобъемлющее урегулирование конфликта между странами и призывает обе страны искать мирные решения, «сохраняя стабильность в регионе».

В документе также отмечается, что специальный представитель ЕС Тойво Клаар поддерживал контакты с действующим председательством ОБСЕ.

«Делимитация и демаркация границ должны решаться путем переговоров в интересах безопасности местного населения. Мы приветствуем продолжающиеся контакты на техническом уровне между двумя сторонами», — заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Minval.az