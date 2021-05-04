Экспертное сообщество Южного Кавказа обсуждает новость: администрация президента США Джо Байдена продлила приостановку действия 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы», в результате чего разрешена прямая помощь США Азербайджану. Эта дискриминационная поправка, напомним, была принята Конгрессом США еще в 1992 году и запрещала оказание Азербайджану прямой помощи со стороны США. Затем ее несколько раз корректировали, а после теракта 11 сентября 2001 года Конгресс принял закон об ассигновании зарубежных операций, предоставив президенту право приостанавливать действие 907-й поправки. Чем и пользовались практически все американские администрации — Буша-младшего, Обамы, Трампа… На фоне такой предыстории решение администрации Байдена выглядело бы ожидаемым, если бы не некоторые обстоятельства. Прежде всего, у Байдена и многих членов его «команды», как напоминали и напоминают многие эксперты, очень прочные связи с «армянским лобби». Более того, менее двух недель назад Байден все же употребил слово «геноцид» в отношении событий 1915 года, чем не на шутку воодушевил армянскую околополитическую «тусовку».

И вот на этом фоне последовало решение администрации США приостановить действие 907-й поправки и открыть возможности для прямой помощи Азербайджану, включая военную. Для армянских лоббистов, а тем более для самой Армении такой поворот явно оказался шоком. Армянский национальный комитет Америки в лице своего лидера Арама Гамбаряна пытается «повернуть политику вспять»: «Признание США «геноцида армян» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) подразумевает ответственность, в том числе и не вооружения и не содействия Азербайджану. Любое действие президента Байдена, которое зажжет зеленый свет предоставлению американской помощи режиму Алиева, будет противоречить не только его четкой позиции, выраженной в ходе предвыборной кампании, но и что еще хуже — духу признания «геноцида армян»».

Еще больше «перепуга» в Армении. Где ставки куда выше. Акт о поддержке свободы, применение которого в Азербайджане и ограничивала 907-я поправка, предусматривает, в числе прочего, и военную помощь. Ереванский «Спутник» не столько задает вопрос, сколку подводит невеселый итог рухнувшим надеждам на Байдена: «Армении — признание, Азербайджану – оружие: что может получить Баку от американцев?» — после чего добавляет: «После кровопролитной войны в Карабахе и поражения Армении от турецко-азербайджанского тандема любая информация о военной помощи Азербайджану вызывает в Ереване вполне объяснимое чувство тревоги». Добавим от себя: американское оружие, в том числе стрелковое, уже стоит на вооружении Государственной пограничной службы Азербайджана, включая те ее части, которые сегодня разворачиваются вдоль государственной границы с Арменией.

Но дело не только в оружии как таковом. Куда важнее политический «подтекст». Как оказалось, «волшебное слово» Байден, конечно, произнес, но вот «вкусняшки» для лобби на этом закончились. А дальше вступает в действие «realpolitic», где уже США учитывают и региональный вес Азербайджана, и то, что наша страна проводит действительно самостоятельную внешнюю политику, и нефть, и газ, и «транскаспийские» коммуникации, и многое другое. А еще — статус Армении как послушного форпоста России.

И вот на этом фоне нынешнее разочарование в политике Байдена, возможно, первое, но нет сомнений, что последует и второе, и десятое, и девятьсот седьмое. Просто потому, что Байден — прежде всего президент США, а не «армянского лобби».

Нурани, обозреватель

Minval.az