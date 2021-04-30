Израильско-азербайджанская международная ассоциация «Azİz» направила обращение к политическому руководству и членам Кнессета (парламента) Израиля в связи с тем, что Армения не предоставляет Азербайджану карты минных полей.

Как говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой, в обращении содержится призыв поддержать справедливую позицию Азербайджана в вопросе предоставления Арменией карт минных полей, предпринять решительные шаги в решении этой важной проблемы.

Отмечено, что многие израильские компании выразили желание принять участие в восстановлении разрушенных городов и промышленности, возрождении сельского хозяйства на освобожденных землях Азербайджана.

Minval.az