В марте 2021 года Турцию посетили 22,365 тысячи граждан Азербайджана, что на 46,6 процента больше по сравнению с аналогичным показателем 2020 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в марте 2021 года, составила 2,47 процента.

При этом в январе – марте 2021 года в Турции побывали 54,220 тысячи граждан Азербайджана, что на 55,63 процента меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, отмечает «Тренд».

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь – март 2021 года, составила 2,78 процента.

Minval.az