Израиль будет работать над развитием отношений с Азербайджаном и будет расширять их в новых областях, сказал министр иностранных дел страны Габи Ашкенази.

«Азербайджан является союзником, другом и крупнейшим поставщиком энергоресурсов Израиля. Мы продолжим работать над развитием важных отношений с Азербайджаном и расширять их в новых областях. Это будет шагом для продолжения восстановления израильской экономики после коронавирусной пандемии», — сказал Ашкенази, слова которого приводит «Спутник» со ссылкой на The Jerusalem Post.

Глава МИД Израиля также приветствовал план Азербайджана по открытию в Израиле центра по развитию туризма и торговли, назвав это важным шагом на пути к открытию посольства Азербайджана в Израиле.

Minval.az